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بينس: ترامب سيوقع اليوم مرسوماً يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

بينس: ترامب سيوقع اليوم مرسوماً يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، إن دونالد ترامب، سيوقع اليوم الاثنين مرسوماً ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

وقال بينس، في كلمة ألقاها الاثنين خلال مؤتمر للجنة الأمريكية للعلاقات العامة لإسرائيل، سيعترف اليوم الرئيس الأمريكي رسميا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان"، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).

وأوضح بينس، أن هذا الإعلان سيجري بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى واشنطن.

وأضاف بينس: "سنوقف تمويل الوكالات المعادية لأميركا وإسرائيل وعلى رأسها الأونروا بعد القصف الصاروخي على تل أبيب".

وأعلن الرئيس الأمريكي، الخميس الماضي، أن "الوقت حان للاعتراف بسيادة إسرائيل الكاملة على هضبة الجولان" السورية المحتلة من قبل القوات الإسرائيلية منذ حرب 1967، وذلك في إجراء يتناقض مع جميع القرارات الدولية حول هذه القضية ولقي معارضة من قبل كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وروسيا ناهيك عن دول المنطقة باستثناء إسرائيل.

وكتب دونالد ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "بعد 52 عاما حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافا كاملا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي تتميز بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية بالنسبة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة".

وتحتل إسرائيل منذ حرب يونيو 1967 حوالي 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان السورية، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، بينما لا يزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.

وتعتبر الهضبة التي كانت قبل ذلك جزءا من محافظة القنيطرة السورية، حسب القانون الدولي، أرضا محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل منها.

وفي ديسمبر 1981 تبنى البرلمان الإسرائيلي قانونا أعلن سيادة إسرائيل على هضبة الجولان، لكن مجلس الأمن الدولي رفض هذا القرار، وكذلك أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم شرعية احتلال الهضبة داعية إلى إعادتها لسوريا.

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