تحسباً للتصعيد.. إجراءات إسرائيلية جديدة بتل أبيب وغلاف غزة

وكان سبعة إسرائيليين، أصيبوا فجر اليوم، إثر إطلاق صاروخ من غزة وسقط شمال تل أبيب، فيما لم تُعلن أي جهة فلسطينية، مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.



وقالت صحيفة (معاريف): إنه حدث تدهور كبير على حالة المستوطنة التي أصيبت من صاروخ غزة، ويجري الآن تحويلها لقسم الجراحة العصبية في مستشفى بيلينسون لأن الشظايا أصابت ظهرها في موضع حساس.



وقال تال ليف رام من (معاريف): إطلاق الصاروخ كان من منطقة رفح، مما يعني أن المدى حوالي 120 كيلومترًا أو نحو ذلك.

رام الله - دنيا الوطنقالت (القناة 12) الإسرائيلية: إنه تقرر فتح الملاجئ في كافة مناطق جنوب إسرائيل، بسبب الوضع الأمني.وأفادت مصادر إسرائيلية، أن حركة القطارات جنوب إسرائيل، توقفت بسبب الوضع الأمني، وفق ما نقلت قناة (الميادين).كما قالت قناة (ريشت كان): إنه بسبب الوضع الأمني، سيتم تغيير مواقع هبوط الطائرات في مطار (بن غوريون).ويواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إجراء تقييم هاتفي للوضع من واشنطن، مع رئيس الأركان، ورئيس الشاباك، ورئيس مجلس الأمن القومي، وكبار مسؤولي الجيش بعد إطلاق الصاروخ على تل أبيب اليوم.