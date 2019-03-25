شاهد: عبر تويتر.. إليسا تُغرد لفلسطين وأفيخاي يرد بالهجوم على حماس

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، اليوم الاثنين، تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحدثت فيها عن فلسطين والأحداث الجارية بالأراضي الفلسطينية.







وقالت إليسا: "أرض فلسطين تضيع ببطء ونحن متفرجون، أي قانون وأي شرع يحول هذه الأرض من أرض سلام إلى أرض حروب؟".





ودفعت تغريدة إليسا، الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي للرد عليها بتعليق قال فيه: "نعم حماس مسؤولة عن كل هذا الوضع المؤلم".





وأضاف أدرعي: "صور المنزل في البلدة الإسرائيلية التي تعرض لها الهجوم خير دليل على عدوانية وبشاعة هذه الحركة التي تدفع سكان قطاع غزة نحو مزيد من العنف"، وفق قوله.









رام الله - دنيا الوطن