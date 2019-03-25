مصرع مواطن في حادث سير مع سيارة تابعة لجيش الاحتلال بالخليل

رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن مصرعه، وأصيب آخر اليوم الاثنين، في حادث تصادم سيارة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بمركبة فلسطينية في منطقة فرش الهوى شمال غرب الخليل.وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن المواطن (ي.ش) لقي مصرعه في الحادث، بينما نقل مواطن آخر إلى المستشفى الأهلي بمدينة الخليل لتلقي العلاج، حيث وصفت جروحه بالمتوسطة.