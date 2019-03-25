متواجدة بالقاهرة.. الطفلة ديما تناشد الرئيس بتبني مصاريف علاجها

رام الله - دنيا الوطنناشدت الطفلة ديما كمال أبو سليم (16 عاماً)، من سكان مدينة غزة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، "أبو مازن" ووزير الصحة في حكومة تسير الأعمال الدكتور جواد عواد بتبني مصاريف علاجها بشكل عاجلاً سيما وأنها متواجدة في هذه الأثناء بجمهورية مصر العربية.وتحتاج الطفلة أبو سليم لإجراء سلسلة من العمليات في قدمها اليسار، أولها عملية فصل عظمة الفخد عن الحوض بشكل سريعاً، تمهيداً لأجراء عملية تركيب مفصل جديد لها. وتعاني الطفلة أبو سليم منذ ولادتها من خلع ولادةـ وجرى إجراء سلسلة عمليات لها في وقت سابق.وتمكنت الطفلة أبو سليم من السفر الأسبوع الماضي إلى القاهرة بعد معاناة كبيرة مع المعبر، خاصة وأنها كانت قد سلجت في كشوفات السفر منذ أشهر طويلة، وأنها قرر أن تسافر بعد أن جاء دورها بالسفر خوفاً من عدم خروج أسمها من المعبر مرة أخرى.وأجرت أبو سليم سلسلة فحوصات على نفقتها الشخصية عند طبيب متخصص في هذا النوع من العمليات في القاهرة، سلسلة فحوصات لكن الأمور توقفت الأن على توفير تكاليف إجراء العمليات، تصل إلى ما يعدل 15 ألف دولار شاملة إجراء العملية وتركيب جهاز في القدم ومصاريف متابعة لمدة ستة شهور مع الطيب وعلاج طبيعي.وكانت أبو سليم أجرت فحوصات في أوقات سابقة في مشافي قطاع غزة والضفة الغربية، جميعها أكدت على أهمية إجراء هذه العمليات، لأنها مرتبطة بعمرها لكن الأطباء أخبروها أنه من الصعب إجراء هذا العملية الصعبة في المشافي الفلسطينية.وتعيش عائلة الطفلة أبو سليم أوضاعاً إنسانية صعبة في قطاع غزة، نتيجة تردي الوضع الاقتصادي بالقطاع وارتفاع نسب البطالة وقلة فرص العمل، وهي الطفلة الوحيدة لعائلتها التي عانت لما يزيد عن 14 عاماً مع عدم القدرة على الانجاب.التواصل مع الأم في مصر: 01096092256التواصل مع العائلة في غزة: 0597061000