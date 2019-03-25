الحركة الأسيرة تعلن حل الهيئات التنظيمية في السجون رداً على قمع الاحتلال





وقالت الحركة في بيان لها: إن الخطوات متمثلة بحل كامل للهيئات التنظيمية داخل السجون وإلغاء للتمثيل الاعتقالي فيها، لتتحمل إدارة السجون أعباء حالة الاعتقال كاملةً.





وأضافت: ستكون هذه الخطوات ابتداءاً من يوم غد الثلاثاء.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال نعلن عن أولى خطواتها، رداً على تصعيد قوات القمع بحق الأسرى في سجون الاحتلال.