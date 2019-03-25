شؤون فلسطينية

الحركة الأسيرة تعلن حل الهيئات التنظيمية في السجون رداً على قمع الاحتلال

الحركة الأسيرة تعلن حل الهيئات التنظيمية في السجون رداً على قمع الاحتلال
الأسرى في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال نعلن عن أولى خطواتها، رداً على تصعيد قوات القمع بحق الأسرى في سجون الاحتلال.

وقالت الحركة في بيان لها: إن الخطوات متمثلة بحل كامل للهيئات التنظيمية داخل السجون وإلغاء للتمثيل الاعتقالي فيها، لتتحمل إدارة السجون أعباء حالة الاعتقال كاملةً.

وأضافت: ستكون هذه الخطوات ابتداءاً من يوم غد الثلاثاء.

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