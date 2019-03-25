شؤون فلسطينية

عبر مصر.. رسالة إسرائيلية "قاسية" لحماس في غزة

عبر مصر.. رسالة إسرائيلية "قاسية" لحماس في غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، عن رسالة إسرائيلية وصفتها بالقاسية وجهت من حكومة الاحتلال إلى حركة حماس في قطاع غزة عبر الوسيط المصري.

وقال موقع (مفزاك لايف)، نقلاً عن دبلوماسيين إسرائيليين، إن الرسالة تلخصت في أنه إذا ردت حماس على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة؛ رداً على قصف تل أبيب فإن إسرائيل ستشن حرباً على القطاع.

وأوضح الموقع، الإسرائيلي، إلى أن حماس تلقت الرسالة عبر الوسيط المصري، وذلك بعد إطلاق الصاروخ على تل أبيب فجر اليوم.

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