أصيب بالعمى.. مريض يعيل إخوته الأيتام يناشد بتوفير العلاج ومساعدة أسرته

اليتيم قد يضيع وسط زحام الحياة، وضغوط المشكلات التي لا تكف عن العصف بمن حوله، لدرجة قد لا تجعل أي أحد يلتفت إليه، ولكن دائما لديه اليقين بأن الله لن ينساه من فضله ولقد اوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نشأ وتربى يتيما بأن نهتم به، ووعدنا بالجنة .هذه القصة الإنسانية لمواطن توفي والده وترك ورائه أطفالا أيتاما صغارا كانوا بأمس الحاجة لمن يرعاهم فما كان من أخاهم الكبير الا أن شمر عن يديه من أجل تربيتهم وتوفير أبسط سبل الحياة لهمهذا المواطن المسكين لم تسعفه أمور الحياة ومصائبها ونكباتها للاستمرار في هذه المهمة الشاقة حيث أصيب أثناء عمله في سمكرة السيارات بشظية في عينه على إثرها فقد البصر بسبب خطأ طبيوفي هذا الصدد توجه الشاب المريض احمد حسن حسين طه من سكان مخيم المغازي بهذه المناشدة الى السيد الرئيس واهل الخير خاصة صاحب القلب الحنون الذي لم يتوان ولو للحظة واحدة عن تقديم المساعدة لأبناء شعبه بالرغم من قلة الإمكانيات وكثرة الحالات بمساعدته بتكاليف العلاج ومساعدته أسرته وإخوانه الأيتام الذين بأمس الحاجة لمن يمسح رؤوسهم ويعطف عليهموبصوت خافت ووجه شاحب اللون قال طه "٣٥ " عاما أنه نظرا للأصابة التي تعرضت لها أثناء عملي والتي كانت عبارة عن شظية في عيني لا أستطيع العمل ويزداد وضعي الصحي صعوبة لأنني لا أتمكن من شراء الدواءوواصل طه قائلا : "توجهت للعلاج عند احد الأطباء والتي وصف لي قطرة و استخدمتها وبعدها اصبت بالعمى وعلى اثرها اصبحت غير قادر على رؤية أطفالي الصغارومما زاد من وضعه الصحي أن المواطن طه يعاني من مرض سكري متزامن وهذا سبب له قطع اصبعه قبل سنتين وكذلك التهابات و نزيف مستمرويذرف طه دموع الحسرة والألم أنه استنفذ كل ما يملك من المال للعلاج في غزة متمنيا على أن يستجيب وزير الصحة تحويله للعلاج بالخارجوقال "لقد استنفدت وطرقت جميع الأبواب إلا أنها باءت بالفشل ولم اعد قادرا على توفير مستلزمات العلاج "وقال "طه: أنه كان يعمل بأجر بسيط لا يتعدى 30 شيكل باليوم ولكن منذ 5 اشهر توقفت عن العمل عندما حل به هذا المرض ولم أعد قادرا على إعالة أسرتي وإخوتي اليتامى "وناشد طه مرة اخرى الرئيس "ابو مازن" والمسؤولين واهل الخير واصحاب القلوب الحية بمساعدته بتكاليف علاجه او في ثمن إجراء العلميةويأمل طه بسرعة تعافيه من الامراض التي اصابت جسده والعودة لممارسة حياته بشكل طبيعي والوقوف على رأس عائلته في كل متطلباتهمللتواصل : 0597732539