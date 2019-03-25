القوى الوطنية تؤكد على أهمية بلورة موقف موحد يصدر عن القمة العربية

رام الله - دنيا الوطنأكدت القوى الوطنية والإسلامية على أهمية بلورة موقف عربي موحد يصدر عن القمة العربية باعتبار القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لقضايا الأمة العربية.جاء ذلك خلال اجتماع عقدته قيادة القوى الوطنية والاسلامية اجتماعا قياديا بحثت فيه اخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي.وأكدت رفضها المطلق لما جرى في "استهداف لأبناء شعبنا في قطاع غزة في إطار الحراك.وفي ختام اجتماعها أصدرت القوى الوطنية والإسلامية البيان التالي :اولا ً :تؤكد القوى على اهمية بلورة موقف عربي موحد يصدر عن القمة العربية باعتبار القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لقضايا الامة العربية يتطلب رفض المواقف الامريكية المعادية في اطار ما يسمى صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وخاصة حق عودة اللاجئين حسب قرار 194 وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ورفض سياسة فرض الوقائع على الارض وخاصة الاستعمار الاستيطاني واستفادة الاحتلال من هذه المواقف الامريكية المعادية في تصعيد عدوانه وجرائمه ضد ابناء شعبنا وخاصة التصفيات الميدانية والبناء والتوسع الاستعماري الاستيطاني بضوء اخضر من الادارة الامريكية والقرارات التي تحاول فرض شرعية الغاب مكان قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاستهتار بها وخاصة اعلان القدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الامريكية اليها وقطع اموال المساعدات واغلاق مكتب التمثيل الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ولتصل الوقاحة الى نزع صفة الاراضي المحتلة عن اراضينا الفلسطينية المحتلة بعدوان عام 67 مترافقا مع محاولة تشريع الادارة الامريكية بضم الجولان ونزع صفة احتلالها ، مؤكدين ان هذه السياسات العدوانية لا شرعية لها ، الامر الذي يتطلب موقف عربي موحد يوفر الحماية للقدس عاصمة دولتنا المستقلة وبدعم الموقف الفلسطيني في استمرار مسيرة النضال الوطني والمقاومة حتى انهاء الاحتلال ونيل باقي حقوق شعبنا ورفض اي مساس بالقضايا والقرارات المستندة الى القانون الدولي مع اهمية رفض اي تطبيع عربي كما جرى من بعض الدول العربية في تقديم هدايا مجانية للاحتلال واضعاف الموقف الفلسطيني وفتح شهية الاحتلال والادارة الامريكية في عملية مواصلة هذه السياسات الاجرامية .ثانيا ً :تؤكد القوى على رفضها المطلق لما جرى في استهداف لابناء شعبنا في قطاع غزة في اطار الحراك الذي يجري وادانة واستنكار قيام اجهزة الامر الواقع التابعة لحركة حماس بالتعدي على ابناء شعبنا وقمع وتكسير الاطراف والاعتقالات وقمع المسيرات والمظاهرات ومحاولة تكريس الحل الامني بعيدا عن الحلول الوطنية مؤكدين ان دخول الاموال القطرية عن طريق الاحتلال والبحث عن حلول جزئية في سياق محاولة فرض حل انساني واقتصادي في ظل التحضيرات الهادفة لتكريس الاحتلال والوصول الى انفصال كما تحدث رئيس حكومة الاحتلال بان الهدف الاستراتيجي التي عملت من خلاله حومة الاحتلال هو تكريس هذا الانقسام لمصلحة الاحتلال ، مؤكدين ان الحل يكمن في تنفيذ اتفاقات المصالحة وخاصة ازاحة العقبات امام اتفاق تشرين اول 2017 .وهذا يتطلب الافراج الفوري عن المعتقلين والكف عن سياسة القمع وتكسير العظام المرفوضة وطنيا والبعيدة عن عادات وتقاليد شعبنا وخاصة مع الاديب والروائي والقائد الوطني عاطف ابو سيف في محالوة قتله مؤكدين على التمسك الحازم بحرية الرأي والتعبير ورفض المساس بالحريات والمسنودة بالقانون الاساسي .ثالثا ً :تؤكد القوى على خطورة ما يتعرض له الاسرى والمعتقلين الابطال في زنازين الاحتلال في اطار محاولات كسر ارادة الصمود والتحدي للاسرى وعائلاتهم مترافقا مع ما يجري في معتقل النقب وسقوط عدد كبير من الجرحى في اطار سياسة القمع والتنكيل مؤكدين على اهمية اسناد الاسرى الابطال في معركة التصدي لسياسة الاحتلال وخاصة اقتراب حلول يوم الاسير الفلسطيني والعربي في السابع عشر من نيسان ( ابريل ) القادم بما فيه التحضيرات الجارية من قبل مؤسسات الاسرى والقوى لعقد مؤتمر شعبي مركزب وهبة الاسرى والوقوف الى جانبهم بوم الخميس 11 / 4 / 2019 في مدينة رام الله في مقر الهلال الاحمر الفلسطيني .رابعا:تؤكد القوى على تأمين المشاركة الواسعة لابناء شعبنا وفصائله ومؤسساته وشخصياته الوطنية في يوم الارض الخالد حيث تدعو القوى الى ايام غضب شعبي على كل مناطق التماس والاستعمار الاستيطاني والحواجز العسكرية وتواجد المستوطنين الذين يعتدوا على ابناء شعبنا بحماية جيش الاحتلال حيث ان الدعوة ستكون يومي الجمعة والسبت القادمين في التاسع والعشرين والثلاثين من اذار يوم الارض الخالد وفي كل المخيمات وفي العديد من عواصم العالم متزامنا مع فعاليات شعبنا في الاراضي المحتلة عام48 حيث يوجه شعبنا رسالة واضحة اننا موحدون بالتمسك والدفاع عن الارض .وتدعو القوى يوم الجمعة القادم 29 / 3 في المشاركة في المهرجان الذي سيقام في الخان الاحمر بمناسبة انطلاقة جبهة التحرير العربية مؤكدين على دروها النضالي منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة وفي اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا ودورهم الوحدوي والكفاحي في هذا السياق .خامسا ً:تؤكد القوى على اهمية فرض مقاطعة شاملة على الاحتلال ورفض اي اختراقات تطبيعية تعطي الاحتلال ضوء لتكريس احتلاله واستمرار جرائمه ضد ابناء شعبنا ، الامر الذي يتطلب التخلص من الاتفاقات الامنية والاقتصادية والسياسية تنفيذا لقرارات المجلس الوطني والمركزي بهذا الخصوص مترافقا مع اهمية فرض مقاطعة لكل بضائع الاحتلال ومنع دخولها الى اراضينا الفلسطينية المحتلة جميعها .كما تؤكد القوى على خطورة ما يجري في مدينة روابي من اختراقات لقضايا المقاطعة وترسيم تطبيع مجاني في هذا السياق امام الموقف الوطني الرافض لهذه الاختراقات ، الامر الذي يتطلب تعزيز موقف المقاطعة ومحاسبة اي خروج عن الموقف الوطني لفرض مقاطعة شاملة على الاحتلال ودعم حركة المقاطعة الدولية ( BDS ) من اجل عزل ومحاكمة حكومة الاحتلال الارهابية .سادسا ً :تؤكد القوى على اهمية محاكمة الاحتلال على جرائمه والاخذ بالاعتبار قرار مجلس حقوق الانسان المؤكد على قيام الاحتلال بالقيام بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية من خلال سياسة الاغتيالات والتصفيات التي جرت على حدود قطاع غزة في اطار مسيرات العودة واستهداف النساء والاطفال والصحفيين والعاملين في الاطار الصحي والاغاثي بطريقه مقصودة بهدف القتل والتصفية وهذا الامر الذي يتطلب سرعة قيام المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري مع مسؤولي الاحتلال على هذه الجرائم بما فيها اطلاق الرصاص الحي على الحواجز العسكرية في الضفة الفلسطينية وقيام منظمات حقوق الانسان بالتأكيد على ان ما يقوم به الاحتلال هي جرائم قتل عمد كما حصل في اغتيال شابين في كفر نعمة بالتزامن مع الذكرى الثالثة لحلول تصفية الشهيد الشريف في مدينة الخليل واطلاق سراح الجندي الحاقد الذي اطلق الرصاص الحي بامعان بهدف القتل والتصفية .