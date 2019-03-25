غرفة العمليات المشتركة لـ"دنيا الوطن": كل الأهداف الإسرائيلية ستكون تحت مرمى قوى المقاومة

خاص دنيا الوطنأكدت مصادر في غرفة العمليات المشتركة، أن أي تصعيد إسرائيلي، مُحتمل، في قطاع غزة، سيقابله، رد فوري من قبل قوى المقاومة الفلسطينية.وقال المصادر لـ"دنيا الوطن": "نُحذر الجيش الإسرائيلي، بأن يختبر المقاومة، لأنه سيُفاجأ برد شديد، لا مثيل له، وسيكون هذا الرد جماعيًا، بحيث لا يستطيع الاحتلال على تحمله"وأضافت المصادر، أنه يوجد تنسيق مُكثف يُجرى في الوقت الحالي بين كل قوى المقاومة، كما يوجد حالة من الحذر والترقب في صفوف مقاتلي المقاومة، في ظل حالة الاستنفرار الإسرائيلي، متابعة: "توجيه ضربة إسرائيلية، لقطاع غزة، وتوسيع القصف، سيقابله يعني أن كل الأهداف الإسرائيلية تحت مرمى قوى المقاومة".وأوضحت المصادر، أنه جرى خلال الساعات المقبلة، عدة اتصالات مع الجانب المصري، وتم إرسال عبر مصر رسالة شديدة اللهجة، أنه كلما زاد الاحتلال من رقعة قصفه للقطاع، فإن المقاومة ستوسع هي الأخرى من ردها، ليشمل كافة المناطق.