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شؤون فلسطينية

الشعبية: ما يجري في السجون حرب ممنهجة ضد الأسرى

الشعبية: ما يجري في السجون حرب ممنهجة ضد الأسرى
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن ما يحدث في سجن النقب والسجون بشكل عام اعتداء صاخب من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق أسرانا، مشيرة أن ذلك يتطلب ردا شعبيا وفصائليا، وخاصة من قبل المقاومة الفلسطينية.

وأفادت الشعبية على لسان القيادي فيها في الضفة زاهر الششتري، أن ما يجري الآن حرب ممنهجة تقوم بها إدارة السجون ضد أسرانا الأبطال، بدأتها في المرحلة الماضية بوضعها لأجهزة التشويش التي تضر بصحة الأسرى.

وأوضح الششتري أن ما يقوم به الأسرى من خطوات تصعيدية يأتي في سياق رد الفعل الطبيعي على إجراءات مصلحة السجون.

ودعا الششتري لوقفة حقيقية تجاه الأسرى والمشاركة في كافة الفعاليات التي تسندهم في مدن الضفة المحتلة، مؤكدا أن حركته ستشارك في كافة الوقفات المساندة لصمود الأسرى.

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