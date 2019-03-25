تكليف الدكتور "رياض عامر" مديرًا عامًا لمستشفى جامعة النجاح

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة مستشفى جامعة النجاح الوطنية أنَّها قامت بتكليف الدكتور رياض عامر مديرًا عامًا لمستشفى النجاح الوطني الجامعي.ووفق موقع النجاح الإخباري، فإن الدكتور عامر اكتسب شهرته كونه أول من أجرى عملية زراعة لنخاع العظم في فلسطين في العام (2014)، في مستشفى النجاح والذي يرأس فيه، قسم أمراض الدم وزراعة النخاع، بالإضافة لعمله أستاذًا مساعدًا في كلية الطب وعلوم الصحة بالجامعة.وقال الموقع: إن لدى عامر بصمة في تطوير قطاع علاج أمراض الدم والسرطان، وهو مؤسِّس جمعية أطباء الأورام وأمراض الدم الفلسطينية.ويشغل الدكتور عامر، منصب رئيس قسم أمراض الدم وزراعة النخاع في مستشفى النجاح الوطني الجامعي، الذي يعمل فيه استشاريًا أيضاً، كما أنه إلى جانب الخبرة العملية، لدى الدكتور رياض سجل أكاديمي حافل، فهو أستاذ مساعد في كلية الطلب وعلوم الصحة في جامعة النجاح.