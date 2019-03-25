ملادينوف: نعمل بكثافة مع مصر وجميع الأطراف ولكن الوضع لا يزال متوتراً للغاية

وقال في تغريدة عبر (تويتر): إن إطلاق صاروخ من غزة اليوم باتجاه إسرائيل، والذي أصاب منزلاً شمال تل أبيب وأدى الى إصابة سبعة أشخاص، أمر غير مقبول على الإطلاق.



وأضاف: "هذا حادث خطير للغاية تعمل الأمم المتحدة بكثافة مع مصر وجميع الأطراف ولكن الوضع لا يزال متوتراً للغاية".





وكان سبعة إسرائيليين أصيبوا فجر اليوم، إثر إطلاق صاروخ من غزة وسقط شمال تل أبيب، فيما لم تُعلن أي جهة فلسطينية، مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.



وقالت صحيفة (معاريف): إن حدث تدهور كبير على حالة المستوطنة التي أصيبت من صاروخ غزة، ويجري الآن تحويلها لقسم الجراحة العصبية في مستشفى بيلينسون لأن الشظايا أصابت ظهرها في موضع حساس.



رام الله - دنيا الوطنعلّق مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، على حادث إطلاق صاروخ من قطاع غزة، وسقوطه في شمال مدينة تل أبيب.