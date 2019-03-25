وكالة الأنباء الفرنسية: حماس تنفي مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ شمال تل أبيب

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الاثنين: إن حركة حماس نفت مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ أصاب منزلاً شمال تل أبيب.واتهم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، اليوم الاثنين، حركة حماس بتنفيذ عملية إطلاق الصاروخ من قطاع غزة باتجاه وسط إسرائيل، فجر اليوم.وأضاف أفخاي في تغريدة له عبر (تويتر): الحديث عن صاروخ من إنتاج ذاتي لحماس، تتحمل حماس مسؤولية ما يحدث في القطاع أو ينطلق منه.وكان سبعة إسرائيليين أصيبوا فجر اليوم، إثر إطلاق صاروخ من غزة وسقط شمال تل أبيب، فيما لم تُعلن أي جهة فلسطينية، مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.وقالت صحيفة (معاريف): إن حدث تدهور كبير على حالة المستوطنة التي أصيبت من صاروخ غزة، ويجري الآن تحويلها لقسم الجراحة العصبية في مستشفى بيلينسون لأن الشظايا أصابت ظهرها في موضع حساس.وقال تال ليف رام من (معاريف): إطلاق الصاروخ كان من منطقة رفح، مما يعني أن المدى حوالي 120 كيلومترًا أو نحو ذلك.