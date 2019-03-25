جيش الاحتلال يُغلق كافة الطرق حول قطاع غزة ويُعلنها منطقة عسكرية

وكان سبعة إسرائيليين أصيبوا فجر اليوم، إثر إطلاق صاروخ من غزة وسقط شمال تل أبيب، فيما لم تُعلن أي جهة فلسطينية، مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.



وقالت صحيفة (معاريف): إن حدث تدهور كبير على حالة المستوطنة التي أصيبت من صاروخ غزة، ويجري الآن تحويلها لقسم الجراحة العصبية في مستشفى بيلينسون لأن الشظايا أصابت ظهرها في موضع حساس.



وقال تال ليف رام من (معاريف): إطلاق الصاروخ كان من منطقة رفح، مما يعني أن المدى حوالي 120 كيلومترًا أو نحو ذلك.



قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه وفقا لتقييم الوضع وكجزء من تحسين تدابير التأهب، قررت فرقة غزة إغلاق المناطق المجاورة للسياج الأمني مع قطاع غزة.وأضاف: كما تقرر إيقاف العمل الزراعي في المناطق المجاورة للسياج الأمني، مطالبا يجب الالتزام بالتعليمات التي سيقدمها الجيش الإسرائيلي عند الضرورةوكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرر إغلاق كافة الطرق حول قطاع غزة، كما اعتبرها منطقة عسكرية مغلقة، ممنوع الوصول إليها.وقام الجيش، في أعقاب ذلك، بنشر لواءين من سلاح المشاة والمدرعات على حدود قطاع غزة، بدعوى تدهور الأوضاع الميدانية في القطاع.إلى ذلك، أكدت مصادر، أن مصر تُجري اتصالات مكثفة مع الفصائل الفلسطنية وإسرائيل؛ لتجنب التصعيد في قطاع غزة.وقال المحلل العسكري (أور هيلار): إنه بالإضافة إلى لواء جولاني واللواء السابع، تم استنفار الفرقة 36 المدرعة، ولواء الناحال مع قوات مدرعة إضافية في غلاف غزة.