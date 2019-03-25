الرئاسة الفلسطينية تنفي إجراء أي اتصال مع مدير المستشفى الجامعي السابق
رام الله - دنيا الوطن
نفت مصادر مقربة من الرئاسة الفلسطينية، الأنباء التي يتم تناقلها و تزعم باجراء اتصال مع مدير مشفى جامعة النجاح في نابلس فيما يتصل بتعيينات وتغييرات على مستوى إدارة المشفى.
وشددت المصادر على عدم صدقية تلك الأنباء، داعية وسائل الإعلام للتحقق وتوخي الدقة قبل التعامل مع مثل تلك الأنباء التي لا تصنف إلا ضمن الإشاعات.
نفت مصادر مقربة من الرئاسة الفلسطينية، الأنباء التي يتم تناقلها و تزعم باجراء اتصال مع مدير مشفى جامعة النجاح في نابلس فيما يتصل بتعيينات وتغييرات على مستوى إدارة المشفى.
وشددت المصادر على عدم صدقية تلك الأنباء، داعية وسائل الإعلام للتحقق وتوخي الدقة قبل التعامل مع مثل تلك الأنباء التي لا تصنف إلا ضمن الإشاعات.
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