بينت يتهم غانتس بالمسؤولية عن اختطاف الجندي غولدين بغزة

رام الله - دنيا الوطناتهم رئيس حزب اليمين الجديد، نفتالي بينت، رئيس حزب أزرق- أبيض، بيني غانتس وموشي يعلون بالمسؤولية عن اختطاف الجندي هدار غولدين في عملية (الجرف الصامد)، التي شغلا خلالها منصبي رئيس الأركان ووزير الجيش.وقال بينت في مقابلة مع إذاعة (103 FM): إن "هذا الحادث الرهيب وقع بسبب أوامر فتح النار التي فرضها بيني غانتس على جنود الجيش وعلى موشي يعلون".ووفقًا لما ذكره بينت، فإن العملية التي قُتل فيها الرائد بنيا سارئيل واخطف خلالها هدار غولدين تمت "في ظل أوامر رهيبة لفتح النيران، أرسلوا الجنود، وقالوا لهم "عالجوا الأنفاق، ولكن لا تفتحوا النار".