مكتب إعلام الأسرى: محاولة طعن جديدة في قسم 22 بسجن النقب





وأضاف، أن ذلك جاء بعد اقتحام استفزازي وعنيف من وحدات القمع لسجن النقب.





من جهتها، قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إن هناك محاولة طعن جديدة في سجن النقب.

وأكدت، أن ذلك جاء أثناء تفتيش أجراه حراس السجن، حيث حاول أسير مهاجمة حارس أمن، وتمت السيطرة عليه من قبل الحراس، وفق زعمها.





يتبع..

رام الله - دنيا الوطنأفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الاثنين، أن هناك محاولة طعن جديدة في قسم 22 بسجن النقب الصحراوي.