شؤون فلسطينية

جامعة النجاح الوطينة تعقد مؤتمراً دولياً في جامعة جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا

جامعة النجاح الوطينة تعقد مؤتمراً دولياً في جامعة جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا
رام الله - دنيا الوطن
عقدت جامعة النجاح الوطنية، مؤتمراً دولياً بعنوان: "تدريس فلسطين، الممارسات التربوية وشمولية العدالة"، وذلك في جامعة جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا، وبالتعاون مع كلٍ من جامعة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية وجامعة جوهانسبورغ، والمركز الإفريقي لدراسات الشرق الأوسط.

وقد شاركت في المؤتمر الدكتورة سائدة عفونة، عميدة كلية العلوم التربوية وإعداد المعلمين، كممثلةٍ لجامعة النجاح الوطنية ومتحدثةٍ رئيسية في المؤتمر، حيث عرضت ورقةً علميةً حول أثر الاحتلال الإسرائيلي على التعليم في فلسطين، وعلى الممارسات التربوية في المدارس والجامعات الفلسطينية، والتناقضات في تجسيد الهوية وتحسين التعليم.

وقد شارك في المؤتمر، أكثر من 50 متحدثاً من جهاتٍ مختلفةٍ من أكاديميين وناشطين في مجال دعم القضية الفلسطينية وحقوق الإنسان من حول العالم، وخصوصاً من الجالية الفلسطينية في أمريكا، ومن الناشطين في مناصرة القضية الفلسطينية في جنوب أفريقيا وحول العالم.

أوصى المؤتمر بضرورة استمرار فعالية تدريس فلسطين كبرنامج مشترك حول العالم، ومع جهات أخرى، لما لذلك من أثرٍ في تعليم الفلسطينيين أنفسهم في المهجر، وأيضاً لتدريس يهود ومسيحيي العالم عن تاريخ القضية الفلسطينية، لرفع الوعي وتحسين الدعم الدولي.

وقد تلا المؤتمر زيارةً دراسيةً في جنوب إفريقيا، هدفت للاطلاع والتعرف على تاريخٍ طويلٍ من الاضطهاد والمعاناة التي عاشها المقهورون هناك، وذلك من خلال جولةٍ شملت المتاحف والجامعات والمراكز والنقابات، ساهمت بشكلٍ فعال في تسليط الضوء على دراسة مقارنة بين الماضي والحاضر والمستقبل لجنوب أفريقيا وفلسطين من حيث الاستعمار والقهر والظلم، وكذلك الديمقراطية والتحرر وبناء المجتمع، والدروس المستفادة من تاريخ جنوب أفريقيا.

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