شؤون فلسطينية

حركة المقاومة الشعبية: رد المقاومة سيطال كل إسرائيلي على أرض فلسطين

حركة المقاومة الشعبية: رد المقاومة سيطال كل إسرائيلي على أرض فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الشعبية، إن الأسرى الفلسطينيين، خط أحمر، مبينة أن رد المقاومة،  سيطال كل إسرائيلي، على أرض فلسطين، وعلى حكوم نتنياهو، أن تفهم ذلك جيدًا.

وشددت حركة المقاومة الشعبية في بيان لها، اليوم الاثنين وتعقيباً على همجية الاحتلال ضد الأسرى، بأن كل حالات الاعتداء والغطرسة الإسرائيلية، داخل السجون ضد أسرانا الأبطال لن تأتي أكلها بالضغط لأجل مكاسب سياسية معينة، ولا يمكن أن نسمح باستمرار هذه الاعتداءات، لأن رد المقاومة سيطال كل إسرائيلي على أرض فلسطين، وعلى الاحتلال أن يفهم ذلك جلياً وعملياً".

وأكدت الحركة: "معنا كل فصائل المقاومة، أن رسالة ونداء أسرانا الأبطال قد وصلتها، ولن يكونوا إلا الأمناء على تطبيقها وحماية ثوابت شعبنا نحو تحرير الأسرى، وتحرير كامل تراب فلسطين، ولن يسمح باستمرار هذا العدوان إلا على جثثنا".

وأضافت الحركة في بيانها:"أسرانا وفي كل مرة، يؤكدون وعبر تصديهم بأجسادهم العارية وبإرادتهم الحديدية، أنهم كانوا وما زالوا، وسيبقون رأس حربة هذا الشعب، وأنهم دوماً في خطوط المواجهة المتقدمة في مواجهة الاحتلال".

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