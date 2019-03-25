شؤون فلسطينية

كتائب المقاومة الوطنية: الرد سيكون قاسياً حال ارتكب الاحتلال حماقة بحق شعبنا

كتائب المقاومة الوطنية: الرد سيكون قاسياً حال ارتكب الاحتلال حماقة بحق شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
حذرت كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الإقدام على ارتكاب أي حماقة، أو عدوان، يستهدف شعبنا الفلسطيني، ومقاومته الباسلة.

وأكدت الكتائب، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تمادي الاحتلال الإسرائيلي، في جرائمه واستمرار خروقاته للتهدئة من خلال إطلاق النار على المواطنين وممتلكاتهم شرق القطاع، واستهداف واعتقال الصيادين بعرض بحر قطاع غزة، إضافة إلى التوغلات اليومية، ومواصلة اعتداءاتها بحق الأسرى الأبطال في سجونه، ويتمثل بالقمع وجرائم التنكيل المستمرة التي تهدد حياتهم، مشددةً على أن الرد سيكون قاسياً في حال تمادى الاحتلال وصعد من عدوانه على شعبنا الفلسطيني، ومقاومته وحركته الأسيرة.

وأضافت الكتائب أن: "الاحتلال يعي جيداً قدرة المقاومة على فرض معادلتها بالرد على حماقاته وعدوانه المتكرر على شعبنا، وهذا ما أثبتته المقاومة خلال جولات التصعيد العسكري السابقة مع الاحتلال.

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