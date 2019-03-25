شؤون فلسطينية

حركة الأحرار: الأسرى وصلوا لمرحلة تنفيذ عمليات طعن بسبب ظروفهم الصعبة

حركة الأحرار: الأسرى وصلوا لمرحلة تنفيذ عمليات طعن بسبب ظروفهم الصعبة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة الأحرار، أن وصول الأسرى إلى مرحلة الإقدام على تنفيذ عمليات طعن داخل السجون يعكس إلى أي مستوى وصلت قسوة ظروفهم واستعدادهم للمواجهة.  

وقالت حركة الأحرار: "ندعو الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية إلى الإسراع في زيارة الأسرى في سجن النقب وهم يتعرضون إلى هذا العدوان". 

وأضافت حركة الأحرار: ندعو أبناء شعبنا إلى أوسع حِراك تضامني مع الأسرى، وأبطال العمليات الفردية في الضفة الأكثر قدرة على إيلام العدو والضغط عليه.

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