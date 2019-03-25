حركة الأحرار: الأسرى وصلوا لمرحلة تنفيذ عمليات طعن بسبب ظروفهم الصعبة

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة الأحرار، أن وصول الأسرى إلى مرحلة الإقدام على تنفيذ عمليات طعن داخل السجون يعكس إلى أي مستوى وصلت قسوة ظروفهم واستعدادهم للمواجهة.وقالت حركة الأحرار: "ندعو الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية إلى الإسراع في زيارة الأسرى في سجن النقب وهم يتعرضون إلى هذا العدوان".وأضافت حركة الأحرار: ندعو أبناء شعبنا إلى أوسع حِراك تضامني مع الأسرى، وأبطال العمليات الفردية في الضفة الأكثر قدرة على إيلام العدو والضغط عليه.