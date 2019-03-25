حركة الأحرار: الأسرى وصلوا لمرحلة تنفيذ عمليات طعن بسبب ظروفهم الصعبة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة الأحرار، أن وصول الأسرى إلى مرحلة الإقدام على تنفيذ عمليات طعن داخل السجون يعكس إلى أي مستوى وصلت قسوة ظروفهم واستعدادهم للمواجهة.
وقالت حركة الأحرار: "ندعو الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية إلى الإسراع في زيارة الأسرى في سجن النقب وهم يتعرضون إلى هذا العدوان".
وأضافت حركة الأحرار: ندعو أبناء شعبنا إلى أوسع حِراك تضامني مع الأسرى، وأبطال العمليات الفردية في الضفة الأكثر قدرة على إيلام العدو والضغط عليه.
أكدت حركة الأحرار، أن وصول الأسرى إلى مرحلة الإقدام على تنفيذ عمليات طعن داخل السجون يعكس إلى أي مستوى وصلت قسوة ظروفهم واستعدادهم للمواجهة.
وقالت حركة الأحرار: "ندعو الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية إلى الإسراع في زيارة الأسرى في سجن النقب وهم يتعرضون إلى هذا العدوان".
وأضافت حركة الأحرار: ندعو أبناء شعبنا إلى أوسع حِراك تضامني مع الأسرى، وأبطال العمليات الفردية في الضفة الأكثر قدرة على إيلام العدو والضغط عليه.
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