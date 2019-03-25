بسبب تحقيق صحفي.. البراءة للصحفية حرب من التهم المنسوبة لها

رام الله - دنيا الوطن

قضت محكمة الصلح في مدينة غزة، الاثنين، ببراءة الصحفية هاجر حرب من التهم المنسوبة لها على خلفية تحقيق حول فساد بأحد وزارات قطاع غزة.





وكتبت حرب، على صفتحها الشخصية بفيسبوك: "وانتصرت هاجر؛ حكم قاضي صلح غزة الأستاذ حمدى شاهين ببراءة المتهمة من التهم المنسوبة إليها".





وأضافت حرب: "أحلى جملة أسمعها في حياتي، هاجر لا تهزم في معاركها".





يذكر أن حرب حضرت عدة جلسات محاكمة لها على خلفية نشرها لتحقيق صحفي حول قضية فساد في إحدى وزارات قطاع غزة، حيث شُكل فريق محامين للدفاع عن حرب.









