شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض الصادرات بنسبة 17% خلال كانون الثاني

الإحصاء: انخفاض الصادرات بنسبة 17% خلال كانون الثاني
رام الله - دنيا الوطن
قال جهاز الإحصاء الفلسطيني: إن الصادرات، انخفضت خلال شهر كانون الثاني من عام 2019 بنسبة 17% مقارنة مع الشهر السابق، كما سجلت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2% مقارنة مع شهر كانون الثاني من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 82.7 مليون دولار أمريكي.

وانخفضت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر كانون الثاني 2019 بنسبة 16% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 88% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر كانون ثاني من عام 2019. كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 29% مقارنة مع الشهر السابق حيث بلغت قيمتها 9.7 مليون دولار أمريكي.

قيمة الواردات السلعية
ارتفعت الواردات خلال شهر كانون ثاني من عام 2019 بنسبة 1% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 8% مقارنة مع شهر كانون ثاني من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 502.7 مليون دولار أمريكي.

انخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر كانون ثاني 2019 بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 55% من إجمالي قيمة الواردات لشهر كانون ثاني من عام 2019. بينما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 6% مقارنة مع الشهر السابق.

الميزان التجاري للسلع المرصودة
أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 6% خلال شهر كانون ثاني 2019 مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفع بنسبة 10% مقارنة مع شهر كانون ثاني من عام 2018، حيث بلغ العجز 420 مليون دولار أمريكي.

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