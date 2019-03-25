رفضاً لتصريحات رئيسة وزرائها حول القدس.. العاهل الأردني يُلغي زيارته لرومانيا

أكد الديوان الملكي الأردني، أن الملك عبد الله الثاني، قرر إلغاء زيارته لرومانيا، والتي كانت مقررة اليوم الاثنين، وذلك نصرة للقدس.





وحسب الديوان الملكي، وفق ما أوردت وكالة أنباء (بترا)، فإن ذلك يأتي في أعقاب تصريحات رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا دانسيلا، أمس الأحد، عن عزمها نقل سفارة بلادها إلى القدس.







وأوضحت الوكالة، أن أجندة الزيارة الملكية إلى رومانيا، والتي تتولى حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبي، كانت تشتمل على لقاءات ثنائية للملك مع الرئيس الروماني، ومسؤولين في البرلمان، بالإضافة إلى مشاركة جلالته في جولة من "اجتماعات العقبة" التي كان من المفترض أن تستضيفها رومانيا بالشراكة مع الأردن.





وكما كان من المقرر أن توقع الحكومتان الأردنية والرومانية، على هامش الزيارة الملكية، اتفاقية ومذكرتي تفاهم وبرنامج عمل في عدد من المجالات، بالإضافة إلى تنظيم ملتقى للأعمال يجمع ممثلين عن القطاع الخاص في البلدين.





يذكر أن رئيسة الوزراء الرومانية، فيوريكا دانشيلا، أعلنت عزمها نقل سفارة بلادها لمدينة القدس، وذلك رغم النقاش المحتدم في العاصمة بوخارست حول نقل سفارة البلاد من تل أبيب.



وكشفت رئيس الوزراء الرومانية عن ذلك، خلال كلمة لها في مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (إيباك) المنعقد في واشنطن، قائلة: "أعلن في مؤتمر إيباك اليوم أنني بصفتي رئيس وزراء رومانيا والحكومة تحت قيادتي، سأنقل سفارتنا إلى القدس عاصمة إسرائيل".

رام الله - دنيا الوطن