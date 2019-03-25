الجيش الإسرائيلي يتهم حماس بإطلاق الصاروخ على تل أبيب.. ويتخذ إجراءات التصعيد





وأضاف أفخاي في تغريدة له عبر (تويتر): الحديث عن صاروخ من إنتاج ذاتي لحماس، تتحمل حماس مسؤولية ما يحدث في القطاع أو ينطلق منه.





وقال الناطق بإسم الجيش، إن رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي الجنرال (كوخافي)، أنهى سلسلة اجتماعات لتقييم الوضع.





واستكمل: "يتم استدعاء لواءيْن عسكريين ومقر قيادة فرقة عسكرية إلى منطقة الجنوب، مستعدين لكل الاحتمالات، الحديث عن حادث خطير جدًا".

رام الله - دنيا الوطناتهم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، اليوم الاثنين، حركة حماس بتنفيذ عملية إطلاق الصاروخ من قطاع غزة باتجاه وسط إسرائيل، فجر اليوم.