هآرتس: الفصائل بغزة لديها صواريخ تصل إلى نتانيا

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، إن قصف تل أبيب فجر اليوم الاثنين، يُعطي ثلاثة استنتاجات وسيطة، أولها: أن الفصائل الفلسطينية لديها صواريخ تصل إلى نتانيا، وليس فقط إلى تل أبيب.





وأوضحت الصحيفة، أن إسرائيل تلقت درساً فيما يتعلق بعدم تنشيط القبة الحديدية أو لم يتم تنشيطها، مضيفةً: "كثيرون يطالبون برد مكثف على غزة".





من ناحيته، قال عاموس يدلين، رئيس معهد الأمن القومي، إن سياسة إسرائيل الحالية تجاه غزة والساحة الفلسطينية تقترب من نهايتها.







وأضاف يدلين، أن المفهوم الاستراتيجي كان الحفاظ على النظام الفلسطيني مجزأ وضعيفاً مع حكومتين محدودتين بتكلفة منخفضة لإسرائيل، متابعاً: "فشلت محاولة استخدام القوة في أنماط قليلة من العمل، والموارد التي يمكن التنبؤ بها، لأنها تقوي حماس، على عكس مصلحة إسرائيل".







وأشار يدلين، إلى أنه يجب على إسرائيل أن تتصرف لإغلاق هذا الفضاء من خلال خطوات مؤلمة لحماس، تتجاوز توقعاتها، ولا تسمح لها بإدارة المخاطر المحسوبة، والمعادلات غير المقبولة.



وأضاف: "يجب على إسرائيل أن تخلق تأثيرًا مماثلًا تجاه السنوار وهنية، ويحتاج جيش الاحتلال إلى تغيير سواء في الاستراتيجية أو في أنماط القوة، من الضروري العودة إلى عناصر العمل الإبداعية والخادعة والمفاجئة".وتابع: "التصعيد أمر لا مفر منه، يجب أن يحدث التغيير في استراتيجية الهجوم؛ ولكن يجب أن يتم اختبار توقيت بشكل جيد ومناسب، ويجب أن يشمل الرد الكامل تحديد السياسة ذات الصلة بمرور الوقت، وتقدمها عبر الأدوات الاقتصادية والسياسية، وليس على الجيش وحده".