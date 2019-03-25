تحقيق إسرائيلي عاجل بفشل القبة الحديدة باعتراض صاروخ غزة

رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة الإسرائيلية الـ 13، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فتح تحقيقاً عاجلاً في أسباب فشل القبة الحديدية، بالتصدي للصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة، وسقط قرب تل أبيب فجر اليوم الاثنين، وأسفر عن سقوط سبعة جرحى.





وأوضحت القناة، أن الجيش الإسرائيلي، يدرس سبب فشل القبة الحديدية في التصدي للصاروخ، لافتةً إلى أن تذمراً كبيراً ساد صفوف سكان المنطقة، التي سقط فيه الصاروخ؛ لعدم تشغيل صفارات الإنذار قبل سقوطه.وأكد المستوطنون، أنهم سمعوا أصوات صفارات الإنذار في المستوطنات القريبة، لكنها لم تطلق في المنطقة التي وقع فيها الصاروخ.