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عودة سوريا إلى الجامعة العربية غير مُدرج على جدول أعمال قمة تونس

عودة سوريا إلى الجامعة العربية غير مُدرج على جدول أعمال قمة تونس
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم جامعة الدول العربية، محمود عفيفي، أن القمة العربية، التي ستعقد في تونس الشهر الجاري، ستبحث 20 مشروعًا وملفًا، مشيرًا إلى أن مسألة عودة سوريا للجامعة غير مطروحة بعد على جدول الأعمال.

وقال عفيفي: وفق ما نقلت عنه (روسيا اليوم): إنه من الممكن في ضوء التطور الأخير، أن تطلب دولة عربية إضافة جديدة إلى مشروع القرار الخاص بالجولان بناء على ما يستجد.

ورداً على سؤال حول هل ستتم مناقشة موضوع عودة أنشطة سوريا للجامعة خلال القمة العربية في تونس، قال إنه لم يطرح موضوع عودة دمشق بشكل رسمي خلال اجتماعات الجامعة العربية.

وأوضح أن جدول أعمال القمة، يتضمن نحو 20 مشروعاً وملفاً، على رأسها القضية الفلسطينية، وأزمة سوريا، والوضع في ليبيا واليمن، ودعم السلام والتنمية في السودان، والتدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة، والتدخل التركي في شمال العراق، والجزر الإماراتية الثلاث، ودعم الصومال، ومتابعة موضوع تطوير منظومة الأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب.

كما أشار إلى أن هنالك بندًا يتعلق بالنازحين في الدول العربية وخاصة العراقيين، تم إدارجه بناء على طلب بغداد، مشيراً إلى أنه أثناء الاجتماعات التحضيرية، سيتم استحداث بنود أخرى.

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