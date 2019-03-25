أردوغان: سأنقل قضية الجولان للأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيقوم بنقل ملف الجولان السوري المحتل إلى الأمم المتحدة، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.وقال أردوغان، وفق ما نقلت قناة (تي جي آر تي): "سنحيل موضوع الجولان للأمم المتحدة، ومن غير الممكن أن يصادق مجلس الأمن الدولي على قرار يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان"، مضيفاً أن "قرار الأمم المتحدة ينص بشكل قطعي على أنه لا علاقة لإسرائيل بهضبة الجولان بأي شكل من الأشكال".وبشأن شراء تركيا لمنظومة صواريخ (إس- 400) الروسية، قال أردوغان "لا نبالي بالتهديدات الأميركية، ونحن حسمنا قرارنا بشأن منظومة (إس- 400) ولن نتراجع عنه".