"علاء مبارك" يتحدث عن ثروة والده في سويسرا

رام الله - دنيا الوطنأكد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أن بعض المواقع تناقلت خبراً بعنوان: أن سويسرا تكشف عن مصير أموال والده المهربة، مشيرًا إلى أنها أخبار كاذبة.وقال علاء مبارك، عبر تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع (تويتر): إن "أكذوبة أموال مبارك أصبحت تشكل عقدة لدى البعض، رغم أن البيان الصادر من المجلس الفيدرالي السويسرى أكد أن مبارك لا يمتلك أي أصول إطلاقاً في سويسرا".وجاء رد نجل الرئيس المصري الأسبق على ما نقلته بعض المواقع والصحف المصرية على لسان وزير الخارجية السويسرى إيجنازيو كاسيس، أثناء لقائه بنظيره المصري، سامح شكري، بأن مصير أموال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك المجمدة لدى سويسرا بيد القضاء في بلاده، وإن الخارجية لا يمكنها التدخل لرفع الحظر عن تلك الأموال.يشار إلى أن مصر بدأت في إجراءات استعادة أموال مبارك بعد أحداث كانون الثاني/ يناير 2011، وشكلت مجموعة عمل قومية للتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بعد عام من هذا التاريخ.