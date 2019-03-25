إرجاع حافلة تقلُّ 23 شخصاً من أهالي الأسرى بعد إغلاق معبر بيت حانون





ووفق وكالة (الرأي) الحكومية، فإن الحافلة، كانت تقل 23 شخصاً من أهالي الأسرى، حيث تم إرجاعها بسبب إغلاق المعبر حتى إشعار آخر.





وقررت سلطات الاحتلال، إغلاق جميع معابر قطاع غزة، بعد إطلاق صاروخ سقط شمال تل أبيب، وأدى إلى إصابة سبعة أشخاص، بينهم اثنان بحالة متوسطة.

رام الله - دنيا الوطنأفاد المكتب الإعلامي لمعبر بيت حانون/ إيرز اليوم الاثنين، أن حافلة ذوي الأسرى، تم إرجاعها، بعد قرار سلطات الاحتلال إغلاق المعبر.