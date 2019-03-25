رويترز: عسيري مُتهم بقتل خاشقجي وليس القحطاني

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة (رويترز): إن المستشار السابق للديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، الذي تم اعفاؤه من منصبه على خلفية قضية مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، لم يمثل أمام القضاء السعودي.وأكدت الوكالة، أن القحطاني، المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، ليس بين المتهمين الـ11 في القضية، ولم يحضر أياً من أربع جلسات استماع سرية، عقدت في الرياض منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، على الرغم من تعهدات السعودية بملاحقة جميع المسؤولين عن اغتيال الصحفي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وأكدت، أن نائب رئيس المخابرات العامة السابق، أحمد عسيري بين المتهمين، مشيرة إلى أن العقيد السابق في الاستخبارات السعودية، ماهر مطرب، والخبير في الطب الشرعي، صلاح الطبيقي، يواجهان عقوبة الإعدام.وأوضحت، أن لدى المتهمين محامين يحاولون تبرير تصرفاتهم بالقول: إنهم لم يتعمدوا قتل خاشقجي، أو نفذوا أوامر صادرة إليهم من هيئات عليا.وأشارت مصادر الوكالة، إلى أن ممثلاً عن عائلة خاشقجي، حضر جلسة للمحاكمة على الأقل، وطالب بمعلومات جديدة حول تحقيق النيابة السعودية في القضية، وبأن يمثل القحطاني أمام القضاء.