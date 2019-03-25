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شؤون فلسطينية

المجد الأمني يُصدر تحذيرات لسكان قطاع غزة

المجد الأمني يُصدر تحذيرات لسكان قطاع غزة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نشر موقع (المجد الأمني) المقرب من المقاومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، تحذير من ترويج تحليلات وأخبار متسرعة عن قرب اندلاع عدوان جديد في قطاع غزة.

وأضاف المجد الأمني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)ّ: ترويج تلك الأخبار قد يخدم الرواية "الصهيونية" القائمة على تخويف المواطنين، وشن حرب نفسية عليهم.

يذكر، أن سبعة إسرائيليين، أصيبوا، فجر اليوم، إثر إطلاق صاروخ من غزة، وسقط شمال تل أبيب.

وعقب اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في السجون على الأسرى، اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة تابعة لمصلحة السجون، مساء الأحد، عدة أقسام في سجن النقب الصحراوي، وأطلقت الغاز المسيل للدموع، عقب عملية طعن جنديين إسرائليين.

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