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علاء مبارك يعلق على خبر عودة أموال عائلته المهربة في سويسرا

علاء مبارك يعلق على خبر عودة أموال عائلته المهربة في سويسرا
علاء مبارك
رام الله - دنيا الوطن
قال علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن بعض المواقع تناقلت خبرًا تحت عنوان "سويسرا تكشف عن مصير أموال والده المهربة".

وأضاف في تغريدة له على "تويتر" أمس الأحد: "أن أكذوبة أموال مبارك أصبحت تشكل عقدة لدى البعض رغم أن البيان الصادر من المجلس الفيدرالي السويسري أكد أن والده لا يمتلك أي أصول هناك".

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه إيجنازيو كاسيس، وزير خارجية سويسرا، إن مصير أموال مبارك المجمدة مرتبط بالإجراءات القضائية، وأن هناك انفصالًا بين السلطات في بلاده.

وأضاف كاسيس، خلال مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزيـر الخارجية، في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة، أن مصير أموال مبارك يعتمد على قرار القضاء.​

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