بريطانيا ترد على إيراني ارتد عن الإسلام باقتباسات من الإنجيل

وأعلنت وزارة الداخلية، بعد أن تعرضت لموجة من الانتقادات، أن الرسالة المذكورة "لا تتوافق مع نهجنا في الشكاوى القائمة على الاضطهاد الديني، بما في ذلك الطعن في دين معين"، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).







وكانت إدارة الهجرة البريطانية، قد استشهدت في رسالة وجهتها لطالب اللجوء الإيراني باقتباسات "عنيفة" من الكتاب المقدس، لرفض طلبه، وتفنيد دعواه بأنه "اعتنق المسيحية لأنها ديانة مسالمة".

رام الله - دنيا الوطنتنصلت وزارة الداخلية البريطانية، من رسالة رسمية مثيرة للجدل، كانت أرسلتها إلى إيراني تحوّل إلى المسيحية، وطلب اللجوء في بريطانيا، مشيرةً إلى أنها ستعيد النظر في المسألة.وذهبت وزارة الداخلية البريطانية في رسالتها إلى أن "الكتاب المقدس يحتوي أيضاً على العديد من الأسطر ذات الطبيعة العنيفة، مثل القصص عن الحروب في العهد القديم، أو كلمات المسيح: لم آت لجلب السلام، بل السيف".وتبعاً لذلك، خاطبت إدارة الهجرة البريطانية، طالب اللجوء الإيراني قائلة: إن "هذه الأمثلة لا تتوافق مع تصريحك بأنك تحولت إلى المسيحية، بعد أن علمت أنه دين مسالم، على عكس الإسلام، يحتوي على العنف والغضب والانتقام".وكان هذا المواطن الإيراني الذي لم يكشف عن اسمه، قد قدم طلب لجوء في بريطانيا عام 2016، قال فيه إنه يتعرض للاضطهاد في بلده الأصلي لأسباب دينية، وزعم بأنه تحوّل إلى المسيحية لأن "الإسلام دين عنف، والمسيحية فيها سلام وغفران ولطف".ولفتت وسائل إعلام بريطانية إلى أن وزارة الداخلية، تعرضت إلى انتقادات في السابق بسبب مواقف مماثلة، مشيرة إلى رفض طلب لجوء آخر في السابق لأن صاحبه أعلن أن المسيح "لم يكن له أب على الأرض"، ورأى ممثل لوزارة الداخلية البريطانية، أن ذلك غير صحيح، لأن المسيح كان له والد يدعى يوسف.