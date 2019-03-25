أمين عام الجهاد الإسلامي يُهدد: سنرد بقوة على أي عدوان إسرائيلي





وعقب اعتداءات قوات الاحتلال في السجون على الأسرى، اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة تابعة لمصلحة السجون، مساء الأحد، عدة أقسام في سجن النقب الصحراوي، وأطلقت الغاز المسيل للدموع، عقب عملية طعن جنديين إسرائليين.



رام الله - دنيا الوطنحذر الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، زياد النخالةّ، الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب أي عدوان ضد قطاع غزة.وهدد النخالة، قادة الاحتلال قائلاً: على قادته أن يعلموا أننا سنرد بقوة على عدوانهم".