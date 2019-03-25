حماس تُحذر من استمرار قمع الأسرى في (سجن النقب)

حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة مصلحة السجون، وضباط الشرطة، والجيش، الذين شاركوا في عملية قمع الأسرى في سجن النقب الليلة.



واستنكرت الحركة في بيان صفحي فجر اليوم الاثنين، سياسات الاحتلال القمعية بحق الأسرى، محذرة من المساس بحياة أي منهم.



وشددت على أن الشعب الفلسطيني بكل قواه الحية ومقاومته، يقفون خلف الأسرى، ولن يتخلى أحد عن واجبه في الدفاع عنهم والوقوف إلى جانبهم حتى تحريرهم ونيل حريتهم.



ودعت الحركة إلى تشكيل أكبر حالة إسناد فورية قوية وفاعلة من كل مكونات شعبنا وفصائله ونخبه، وبكل الوسائل والأدوات والتحرك السريع في كل الاتجاهات، ومع كل المؤسسات والمستويات؛ لحمايتهم وإجبار سلطات الاحتلال على وقف هذه الجرائم بحقهم واحترام حقوقهم.



وطالبت كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية بمغادرة مربع الصمت والتحرك العاجل والمسؤول من أجل حماية الأسرى، وإنقاذ حياتهم ووضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحقهم.



وقالت إن ما قام به الأسرى الأبطال في (سجن النقب) ضد ضباط القمع الصهاينة عمل بطولي شجاع ودفاع مشروع عن النفس، ونتيجة لكل عمليات الإذلال والانتهاكات المستمرة بحقهم.



ووجهت الحركة التحية للأسرى داخل السجون، مؤكدة أنهم عناوين شعبنا، ورموز مقاومته الباسلة.



كذلك حيت صمود هؤلاء الأبطال وثباتهم وإصرارهم على تثبيت حقوقهم والدفاع عن أنفسهم بكل شجاعة أمام ما تقوم به مصلحة سجون العدو من انتهاكات وإهانات وتنكيل وجرائم يومية وعمليات انتقامية بحقهم.



وأصيب عدد من الأسرى جراح 3 منهم خطيرة، وضابطين إسرائيليين، مساء أمس الأحد، بعد اقتحام قوات القمع الإسرائيلية لقسم 3 بسجن النقب الصحراوي.



وتعقيباً على الأحداث الخطيرة التي تجري في سجن النقب؛ حمل عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى دودين، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في سجن النقب الصحراوي في ظل تحويله لساحة حرب حقيقية، وتعامله بوحشية مع الأسرى، ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح خطيرة.



وأضاف دودين في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الأحداث التي تشهدها السجون مؤخراً سببها تعنت إدارة السجون في الاستجابة لمطالب الأسرى العادلة، ما دفع الأسرى لاتخاذ خطوات مصيرية تحفظ لهم حقوقهم التي تكفلها القوانين الدولية والإنسانية.



وحذر من أي مساس بحياة الأسرى، وسيدفع الاحتلال ثمن جرائمه المتواصلة بحقهم، ودعا الجماهير لمساندة الأسرى بشتى الوسائل، كما ودعا وسائل الإعلام المحلية والدولية لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال بحق الأسرى.

رام الله - دنيا الوطنح