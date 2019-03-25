نيوزيلندا تُعلن تشكيل لجنة تحقيق ملكية في هجوم المسجدين

وقالت أرديرن، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء: "من المهم طرق كل الأبواب؛ لمعرفة كيفية حدوث هذا العمل الإرهابي، والفرص التي كانت مُتاحة، إذا كانت هناك فرص أصلاً، لمنع حدوثه".





رام الله - دنيا الوطنقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، إنه تم تشكيل لجنة تحقيق ملكية في الأحداث التي أدت إلى وقوع هجوم على مسجدين بمدينة كرايستشيرش في 15 آذار/ مارس، مما أدى إلى مقتل 50، حيث يشمل ذلك أجهزة المخابرات النيوزيلندية.وأضافت: أن تشكيل لجنة ملكية هي الرد الملائم على هذا الهجوم، واللجان الملكية تكون مستقلة، وعادة ما تخصص للأمور ذات الأهمية العامة الكبرى.وأشارت إلى أن تحقيق مجزرة المسجدين، سيطال وكالة الاستخبارات الوطنية، وجهاز الاستخبارات الأمنية الداخلي، ونظيره الدولي، ومكتب أمن الاتصالات الحكومية، إلى جانب هيئات أخرى مثل الشرطة والجمارك والهجرة.وكانت رئيسة الوزراء، إسسيندا أرديرن، أعلنت إقامة مراسم إحياء ذكرى القتلى على مستوى البلاد هذا الأسبوع، وشارك نحو 15 ألفاً في مراسم تأبين مسائية بالقرب من مسجد النور في كرايست تشيرش.