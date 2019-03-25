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الإعلام الإسرائيلي: حماس والجهاد فقط من يملكان صواريخ تصل مداها 100كم

الإعلام الإسرائيلي: حماس والجهاد فقط من يملكان صواريخ تصل مداها 100كم
رام الله - دنيا الوطن
اتهمت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بأنهما يقفان خلف الصاروخ، الذي قالت إنه أطلق من غزة، وسقط بمنطقة (هشارون) في تل أبيب.

وقالت صحيفة (هآرتس): إن تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، رجحت بأن الصاروخ، أطلق من جنوب قطاع غزة، وتحديدًا من مدينة رفح.

وأكدت الصحيفة، أن مدى الصاروخ، يصل إلى حوالى 100 كيلو متر، وأن مثل هذه الصواريخ، توجد فقط لدى حماس والجهاد الإسلامي.

يشار إلى أن سبعة إسرائيليين، أصيبوا بجراح مختلفة، بعد سقوط الصاروخ، ما دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتقصير زيارته إلى واشنطن.

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