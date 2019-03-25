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أمريكا تُهدد إيران باتفاقية عسكرية مع سلطة عُمان

أمريكا تُهدد إيران باتفاقية عسكرية مع سلطة عُمان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وقّعت الولايات المتحدة الأمريكية، اتفاقية استراتيجية للموانئ مع سلطنة عمان، بين وزارتي دفاع البلدين لتعزيز العلاقات العسكرية.

وأوضحت السفارة الأمريكية في عمان، في بيان لها، أن الاتفاقية ستمنح الجيش الأمريكي تسهيلات أكبر، كما ستحد من الحاجة لإرسال السفن عبر مضيق هرمز قبالة ساحل إيران.

وأكد البيان، أنها تضمن للولايات المتحدة الاستفادة من المنشآت والموانئ في الدقم، وصلالة، وتؤكد من جديد التزام البلدين بتعزيز الأهداف الأمنية المشتركة.

بدورها، أعلنت سلطنة عمان عن توقيع الاتفاقية، حيث قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن وزارتي الدفاع في البلدين وقّعتا، على "اتفاقية إطارية تهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية العمانية الأمريكية"

وتابعت أن الاتفاقية "ستسمح لقوات الولايات المتحدة الأمريكية الاستفادة من التسهيلات المقدمة في بعض موانئ ومطارات السلطنة، أثناء زيارة السفن والطائرات العسكرية الأمريكية، خاصة في ميناء الدقم".

​وتأتي هذه الاتفاقية مع تنامي قلق الولايات المتحدة من برامج إيران الصاروخية، التي توسعت وتطورت في السنوات القليلة الماضية، رغم العقوبات والضغوط الدبلوماسية الأمريكية.

وسبق، أن هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز، رداً على أي عمل عدائي أمريكي، بما في ذلك محاولات وقف صادرات النفط الإيرانية عن طريق العقوبات، لكن مسؤول أمريكي قال لوكالة (رويترز) إن الاتفاقية ستزيد من الخيارات العسكرية الأمريكية في المنطقة في مواجهة أي أزمة.

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