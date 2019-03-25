بينهم اثنان بحالة حرجة.. إصابات لعشرات الأسرى بقمع الاحتلال لسجن النقب

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر: إن عشرات الأسرى، أصيبوا في اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، على (سجن النقب)، بينهم اثنان بحالة حرجة.



وأوضح أبو بكر، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، أن إدارة سجون الاحتلال، نقلت سبعة أسرى إلى مستشفى (سوروكا) العسكري في بئر السبع، لتلقي العلاج بعد الاعتداء عليهم بقوة في (سجن النقب).وأشار إلى أن أسيرين وصفت حالتهما بالحرجة هما: إسلام يسري وشاحي، وعدي عادل سالم، لافتاً إلى أن محامي الهيئة، سيتوجهون فوراً إلى مستشفى (سوروكا) لمتابعة حالة الأسرى.وكانت قوات القمع الخاصة التابعة لمصلحة سجون الاحتلال، اقتحمت الليلة عدة أقسام في (سجن النقب الصحراوي)، واعتدت على الأسرى بالضرب وبالغاز المسيل للدموع.