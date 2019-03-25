الجهاد الإسلامي: ما يجري بالسجون عدوان خطير يتحمل مسؤوليته المباشرة أردان

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين: إن قيادة حركة الجهاد الإسلامي، تتابع تطورات الهجمة المسعورة من قبل قوات الاحتلال "بحق أسرانا الأبطال في سجن النقب.وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ما يجري عدوان خطير، يتحمل مسؤوليته المباشرة الإرهابي المتطرف جلعاد أردان" ومعه حكومة الاحتلال وأجهزته الأمنية وجيشه المجرم، لقد اجتمعوا جميعاً على قمع الأسرى والتنكيل بهم.وأضاف: "نؤكد وقوفنا إلى جانب الأسرى، وندعم خطواتهم النضالية المشروعة في وجه مصلحة السجون، فالأسرى لجؤوا إلى خيار المواجهة، بعد أن تقاعست المؤسسات الدولية والحقوقية عن واجباتها لحمايتهم والدفاع عنهم في وجه الانتهاكات البشعة التي يتعرضون لها".ودعت حركة الجهاد الإسلامي؛ لاستمرار حملات الدعم والإسناد للأسرى على كل المستويات، لاسيما الشعبية والإعلامية، وجماهير شعبنا لتنظيم المسيرات والفعاليات، نصرة للأسرى الأبطال وتأييداً لنضالهم المشروع.وأكدت الحركة، أن جرائم الاحتلال بحقهم، ستقلب الأوضاع رأساً على عقب، مشيرة إلى أن "شعبنا لن يترك الأسرى وحدهم، وسيرى الاحتلال المجرم نتائج انتهاكاته وعدوانه غضباً يلاحق جنوده ومستوطنيه".