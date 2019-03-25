مشاهد جوية من منطقة سقوط الصاروخ في تل أبيب

رام الله - دنيا الوطننشر الإعلام الإسرائيلي، مقاطع فيديو، وصور جديدة، قال إنها لمنطقة سقوط الصاروخ على (هشارون) في تل أبيب، حيث أصيب سبعة مستوطنين بجراح مختلفة.وقال الإعلام الإسرائيلي: إن الصاروخ سقط على بيت صغير، وأدى لتدميره بشكل كامل، في حين سارعت الطواقم الإسرائيلية، لتطويق المنطقة، ومنع دخول الإسرائيليين إليها.