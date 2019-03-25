مشاهد جوية من منطقة سقوط الصاروخ في تل أبيب
رام الله - دنيا الوطن
نشر الإعلام الإسرائيلي، مقاطع فيديو، وصور جديدة، قال إنها لمنطقة سقوط الصاروخ على (هشارون) في تل أبيب، حيث أصيب سبعة مستوطنين بجراح مختلفة.
وقال الإعلام الإسرائيلي: إن الصاروخ سقط على بيت صغير، وأدى لتدميره بشكل كامل، في حين سارعت الطواقم الإسرائيلية، لتطويق المنطقة، ومنع دخول الإسرائيليين إليها.
نشر الإعلام الإسرائيلي، مقاطع فيديو، وصور جديدة، قال إنها لمنطقة سقوط الصاروخ على (هشارون) في تل أبيب، حيث أصيب سبعة مستوطنين بجراح مختلفة.
وقال الإعلام الإسرائيلي: إن الصاروخ سقط على بيت صغير، وأدى لتدميره بشكل كامل، في حين سارعت الطواقم الإسرائيلية، لتطويق المنطقة، ومنع دخول الإسرائيليين إليها.
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