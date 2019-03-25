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شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تُقرر إغلاق جميع معابر قطاع غزة والبحر حتى إشعار آخر

سلطات الاحتلال تُقرر إغلاق جميع معابر قطاع غزة والبحر حتى إشعار آخر
معبر كرم أبو سالم
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، جميع معابر قطاع غزة، بالإضافة إلى البحر أمام الصيادين،  إثر إطلاق صاروخ تجاه شمال تل أبيبب.

وقالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، صباح اليوم الاثنين: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبلغتهم بإغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة.

وأضافت في بيان مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الإغلاق من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك رداً على الصاروخ، الذي أطلق من قطاع غزة.

كما أفادت مصادر أمنية بأن الاحتلال أغلق معبر بيت حانون/إيرز شمال القطاع، فيما قال نزار عياش، نقيب الصيادين في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إن الاحتلال أبلغ الارتباط بإغلاق البحر أمام الصيادين حتى إشعار آخر.

وأُصيب فجر اليوم الاثنين، سبعة إسرائيليين، اثنان منهم بجراح متوسطة، إثر إطلاق صاروخ من القطاع، وسقط شمال تل أبيب.

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