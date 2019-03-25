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كيف تلقى نتنياهو خبر قصف "تل أبيب"؟

كيف تلقى نتنياهو خبر قصف "تل أبيب"؟
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه قام بإطلاع نتنياهو، المتواجد حاليًا في واشنطن، على حادثة إطلاق الصواريخ فجر اليوم من قطاع غزة، تجاه شمال تل أبيب.

ووفقاً للبيان، من المقرر، أن يُجري نتنياهو خلال الدقائق القادمة مشاورات أمنية مع هيئة الأركان، وكبار مسؤولي الجيش لبحث التطورات الأمنية بعد إطلاق صاروخ على تل أبيب.

وتعليقاً على بيان مكتب نتنياهو، قالت صحيفة (معاريف): "فقط في دقيقة ونص تغيرت الأجندة من لقاء منتظر وقرار مهم في واشنطن اليوم، إلى غزة وصواريخها، التي دمرت منزلين شمال تل أبيب".

وقال نتنياهو: لقد انتهيت قبل قليل من الاطلاع، وتشاورت مع رئيس الأركان، ورئيس الشاباك، ورئيس مجلس الأمن القومي، كان هناك هجوم على دولة "إسرائيل" وسنرد بالقوة.

وأضاف: في ضوء الحوادث الأمنية، قررت اختصار الزيارة إلى الولايات المتحدة، وخلال ساعات قليلة، سألتقي بالرئيس ترامب، وسأعود فوراً إلى "إسرائيل" لمتابعة العمليات عن كثب.

يشار إلى أن سبعة إسرائيليين، أصيبوا، صباح اليوم الاثنين، بعد سقوط صاروخ على منزل بشكل مباشر في منطقة هشارون شمال مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وفق مزاعم الإعلام الإسرائيلي.

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