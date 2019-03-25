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شؤون فلسطينية

استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي وانخفاض ملموس على درجات الحرارة

استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي وانخفاض ملموس على درجات الحرارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي؛ لذا يكون الجو غائماً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، وتضعف فرصة سقوط الأمطار خلال ساعات المساء والليل، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً وبارداً إلى شديدة البرودة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، والرياح جنوبية غربية إلى  شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يكون الجو يوم الأربعاء غائماً إلى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله أمطار محلية خفيفة متفرقة على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر:

1- تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

2- شدة سرعة الرياح 

3- تدني مدى الرؤية الأفقية.

4- التزحلق على الطرقات.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 11-5 13-7 14-9 بيت لحم 11-5 13-7 14-9
رام الله والبيرة 10-4 12-6 13-8 طولكرم 16-8 18-10 19-11
نابلس 12-6 14-8 15-9 قلقيلية 16-8 18-10 19-11
جنين 15-8 17-9 18-10 سلفيت 11-5 13-7 14-9
طوباس 15-8 17-9 18-10 روابي 12-6 14-8 15-9
الخليل 10-4 12-6 13-8 غزه 17-9 17-11 18-11
أريحا 20-12 22-14 23-14 خانيونس 17-9 17-11 18-11
الأغوار الشمالية 18-10 20-12 21-12 رفح 16-8 18-10 19-10

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