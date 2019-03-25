الفتياني: مشاورات اشتية للحكومة المقبلة ستُعرض على المجلس الثوري قبل الرئيس عباس

خاص دنيا الوطن - أحمد جلالأكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، أن مشاورات رئيس الوزراء المُكلف، عضو اللجنة المركزية للحركة محمد اشتية، بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، ستعرض على المجلس الثوري للحركة قبل عرضها على الرئيس محمود عباس.وقال الفتياني، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إنه عند انتهاء اشتية من مشاورات تشكيل الحكومة مع الفصائل الفلسطينية، فإنه سيعود للمجلس الثوري قبل أن يعرضها على الرئيس عباس، لافتاً إلى أن اشتية، يواصل مشاوراته للوصول إلى الصيغة الكاملة والجامعة.وأضاف الفتياني: "المجلس الثوري، أكد على قرار المركزية بتشكيل حكومة تخلف حكومة الوفاق الوطني بعد إفشال حماس لهذه الحكومة، وإيصال جهودها لطريق مسدود، والمهمة المناطة باشتية، هي التباحث مع الكل الفلسطيني للوصول إلى حكومة قادرة على مواجهة التحديات والأزمات التي تعاني منها القضية الفلسطينية".وتابع الفتياني: "اشتية سيُجري مشاوراته مع الكل الفلسطيني، سواء فصائل المنظمة أو قوى المجتمع المدني على اختلافها، ولن نفرض على شركائنا في هذه الحكومة برنامجاً محدداً وبرنامجنا هو برنامج منظمة التحرير".يذكر، أن اشتية عقد اجتماعاً مع المجلس الثوري لحركة فتح في مدينة رام الله، حيث جرى بحث تشكيل الحكومة المقبلة، ومهام تلك الحكومة.