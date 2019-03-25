عاجل

  • الجيش الإسرائيلي: حماس نفذت إطلاق الصاروخ من غزة على وسط إسرائيل

  • الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: نقوم بتجنيد جزء من قوات الاحتياط.. وتعزيز قواتنا بلوائين

  • يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يستنفر لوائين تحت قيادة فرقة غزة ويستدعي الاحتياط

شؤون فلسطينية

هل يتدخل ثوري فتح بتشكيل الحكومة المقبلة ويفرض توصياته على اشتية؟

هل يتدخل ثوري فتح بتشكيل الحكومة المقبلة ويفرض توصياته على اشتية؟
المجلس الثوري لحركة فتح
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أصدر المجلس الثوري لحركة فتح في الآونة الأخيرة، العديد من التوصيات التي تبنتها القيادة الفلسطينية، والتي كان أبرزها حل المجلس التشريعي، وتكليف أحد أعضاء اللجنة المركزية للحركة برئاسة الحكومة المقبلة. 

وكانت مصادر فتحاوية، أكدت لـ "دنيا الوطن"، أن آخر اجتماع للمجلس الثوري مع رئيس الوزراء المُكلف محمد اشتية، طلب منه استبعاد أي وزير من الحكومة الحالية، وتحديداً وزيري المالية شكري بشارة، والخارجية رياض المالكي. 

ويطرح ذلك تساؤلاً حول تأثير المجلس الثوري لفتح على اختيار الوزراء بالحكومة المقبلة، وهل يتدخل المجلس بتشكيل الحكومة ويفرض توصياته على اشتية؟

في هذا السياق، قال المحلل السياسي جهاد حرب، إن تشكيل الحكومة المقبلة لن يكون بيد رئيس الوزراء المُكلف بنسبة 100%، مشيراً إلى أن هناك جزءاً من التوصيات التي تقدم لرئيس الحكومة المكلف.

وأوضح حرب، أن هناك تداخلات خارجية، كما أن الرئيس محمود عباس، لديه صلاحيات في اختيار عدد من الوزراء، مضيفاً: "فمثلاً وزير الخارجية، سيكون وفقاً لما يرغب به رئيس السلطة، لأنه المسؤول المباشر عنه فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، ورأي الرئيس عباس عادة ما يكون السائد".

وأضاف حرب: "القول الفصل سيكون للرئيس فيما يتعلق بوزير الخارجية، أما وزير المالية فسيكون جزء من المباحثات التي سيتوافق عليها الرئيس ورئيس الوزراء". 

وتابع حرب: "دور رئيس الحكومة والجهات الأخرى، سيكون محدوداً في اختيار وزير الخارجية، لأن القرار الأول والأخير سيكون لرئيس السلطة في اختياره، وتبقى وزارة المالية، جزءاً من النقاش والحوار ما بين رغبات الأطراف المختلفة كاللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس الوزراء المكلف والرئاسة الفلسطينية، التي تنظر لوزارة المالية على أنها جزء من العلاقات مع إسرائيل.

وأكمل حرب: "دور المجلس الثوري، سيكون محدوداً في اختيار أسماء الوزراء، خاصة وأن اشتية طلب عدم ذكر أسماء؛ وإنما مواصفات ومعايير للوزراء المقبلين".

واستطرد: "أعتقد أن هذا يُريحه من الأسماء، ويقدم مجموعة من المعايير التي قد تشير إلى أن يكونوا وزراء جدد، أو نجحوا سابقاً بملفات استلموها".

من ناحيته، قال أستاذ العلوم السياسية، عبد الستار قاسم: إن كل المجالس الفلسطينية لم تلزم الرئيس محمود عباس بقراراتها، متابعاً: "الرئيس عباس غير شرعي، وبما أن اشتية مرشحه فالآخر غير شرعي".

وأضاف قاسم: "إذا أراد المجلس الثوري إلزام اشتية ببعض الأمور التي لن تعجب الرئيس عباس، فهي لن تُنفذ، ولن يفعل المجلس الثوري أي شيء في هذا الشأن".

وأكمل قاسم: "كل المجالس التابعة لمنظمة التحرير وحركة فتح تواجه شللاً أمام الرئيس عباس، والمجلس الثوري لن يستطيع فرض إرادته على اشتية، حيث إنه مدعوم من الرئيس عباس"، وفق تعبيره.

من ناحيته، قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، إنه من السابق لأوانه الحديث عن أسماء الوزارات، قائلاً: "لنترك المجال للدكتور محمد اشتية لإنهاء المشاورات التي يجريها مع الكل الفلسطيني،  حتى نصل للصيغة المناسبة التي تُعرض على الرئيس عباس، ويقول كلمته بها".

وأوضح الفتياني، أن المجلس الثوري لحركة فتح يعمل وفق المصالح الوطنية العليا، متابعاً: "لم نطرح أسماء خلال الاجتماعات التشاورية داخل حركة فتح، ومن حق الدكتور اشتية اختيار الفريق الوزاري، الذي سياعده للوصول للأهداف التي تحافظ على المشروع الوطني، وأن نقدم نموذجاً حكومياً قادراً على مواجهة التحديدات".

وأضاف الفتياني: "لا توجد اشتراطات على الدكتور اشتية أو الرئيس محمود عباس، بشأن الحكومة المقبلة، كما أننا لم نقترح أسماء أو وزارات بعينها". 

وتابع: "لا نستطيع القول إن ثوري فتح لن يتدخل في اختيار الوزراء، وسيكون لنا رأي ولن يكون لنا اشتراطات محددة، وسنترك المجال أمام الدكتور اشتية لإنهاء المشاورات".

واستطرد الفتياني: "ثوري فتح يدرك تماماً حجم التحديات والتدخلات الكبيرة، وبالتالي علينا احترام شركائنا لأننا قلنا ومنذ البدايات، نريد شراكة وطنية حقيقية، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي". 

يذكر، أن مصادر فتحاوية، أكدت أن المجلس الثوري لحركة (فتح) قدم توصية لقيادة الحركة، ولرئيس الوزراء المُكلف محمد اشتية، بألا تشمل الحكومة المقبلة، وزراءً من حكومة تسيير الأعمال الحالية.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن المجلس الثوري للحركة، أوصى الدكتور اشتية بضرورة عدم وجود وزراء من الحكومة الحالية، بهدف تجديد الدماء في المناصب الوزارية.

وأضافت المصادر، أن التوصية شملت بشكل خاص وزيري المالية شكري بشارة، والخارجية رياض المالكي، مشدةً على أن التوصية ليس ضد أشخاص بعينهم، بقدر ما هي محاولة لتجديد الشخصيات، وإسناد المهام لشخصيات جديدة.

وأكملت المصادر: "فتح تبحث عن وجوه جديدة لرفع مستوى الخدمات المقدمة، ولحل بعض الأزمات التي لم تعالجها حكومة تسيير الأعمال الحالية، والمطلوب من الحكومة المقبلة فكفكة الأزمات ومواجهتها، لذلك نحن نحتاج لوزراء جنود ومناضلين لتعدي المرحلة الأخيرة". 

وبينت المصادر، أن التوصيات قدمت من خلال عدد من أعضاء المجلس الثوري، للدكتور محمد اشتية، وتحدث المجلس معه عن شمولية التغيير في الحكومة المقبلة، فيما لم تبين المصادر طبيعة رد الدكتور اشتية على التوصيات.

أخبار ذات صلة

إرجاع حافلة تقلُّ 23 شخصاً من أهالي الأسرى بعد إغلاق معبر بيت حانون

إرجاع حافلة تقلُّ 23 شخصاً من أهالي الأسرى بعد إغلاق معبر بيت حانون

الجبهة الشعبية: الانتصار للأسرى بالتصعيد الشعبي والميداني

الجبهة الشعبية: الانتصار للأسرى بالتصعيد الشعبي والميداني

المجد الأمني يُصدر تحذيرات لسكان قطاع غزة

المجد الأمني يُصدر تحذيرات لسكان قطاع غزة

أمين عام الجهاد الإسلامي يُهدد: سنرد بقوة على أي عدوان إسرائيلي

أمين عام الجهاد الإسلامي يُهدد: سنرد بقوة على أي عدوان إسرائيلي

حماس تُحذر من استمرار قمع الأسرى في (سجن النقب)

حماس تُحذر من استمرار قمع الأسرى في (سجن النقب)

الإعلام الإسرائيلي: حماس والجهاد فقط من يملكان صواريخ تصل مداها 100كم

الإعلام الإسرائيلي: حماس والجهاد فقط من يملكان صواريخ تصل مداها 100كم

بينهم اثنان بحالة حرجة.. إصابات لعشرات الأسرى بقمع الاحتلال لسجن النقب

بينهم اثنان بحالة حرجة.. إصابات لعشرات الأسرى بقمع الاحتلال لسجن النقب

الجهاد الإسلامي: ما يجري بالسجون عدوان خطير يتحمل مسؤوليته المباشرة أردان

الجهاد الإسلامي: ما يجري بالسجون عدوان خطير يتحمل مسؤوليته المباشرة أردان

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

إرجاع حافلة تقلُّ 23 شخصاً من أهالي الأسرى بعد إغلاق معبر بيت حانون

إرجاع حافلة تقلُّ 23 شخصاً من أهالي الأسرى بعد إغلاق معبر بيت حانون

الجبهة الشعبية: الانتصار للأسرى بالتصعيد الشعبي والميداني

الجبهة الشعبية: الانتصار للأسرى بالتصعيد الشعبي والميداني

حماس تُحذر من استمرار قمع الأسرى في (سجن النقب)

حماس تُحذر من استمرار قمع الأسرى في (سجن النقب)

بينهم اثنان بحالة حرجة.. إصابات لعشرات الأسرى بقمع الاحتلال لسجن النقب

بينهم اثنان بحالة حرجة.. إصابات لعشرات الأسرى بقمع الاحتلال لسجن النقب

الجهاد الإسلامي: ما يجري بالسجون عدوان خطير يتحمل مسؤوليته المباشرة أردان

الجهاد الإسلامي: ما يجري بالسجون عدوان خطير يتحمل مسؤوليته المباشرة أردان

مستوطنون يُعطبون إطارات عشرات المركبات وسط القدس المحتلة

مستوطنون يُعطبون إطارات عشرات المركبات وسط القدس المحتلة

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

منوعات

&#34;أم مكة هتعمل منك بطاطس محمرة&#34;.. أبرز التعليقات على صور محمد صلاح مع جيسي

"أم مكة هتعمل منك بطاطس محمرة".. أبرز التعليقات على صور محمد صلاح مع جيسي

شاهد: تصرف مقزز لمراسل قناة أمريكية على الهواء مباشرة

شاهد: تصرف مقزز لمراسل قناة أمريكية على الهواء مباشرة

أحلام تتوسط لشيرين عبد الوهاب في أزمتها.. وهاني شاكر يحرجها

أحلام تتوسط لشيرين عبد الوهاب في أزمتها.. وهاني شاكر يحرجها

شاهد: لحظة وصول سلمان خان السعودية

شاهد: لحظة وصول سلمان خان السعودية

هل تتعمد حليمة بولند الإثارة؟ شاهد كيف أجابت

هل تتعمد حليمة بولند الإثارة؟ شاهد كيف أجابت

شيرين عبد الوهاب: الفيديو &#34;ممنتچ&#34;وهذا ما قلته حرفياً

شيرين عبد الوهاب: الفيديو "ممنتچ"وهذا ما قلته حرفياً

وفاة ممثل سوري لحظة تصوير مشهد الموت يصدم زملائه

وفاة ممثل سوري لحظة تصوير مشهد الموت يصدم زملائه

مطربة &#34;ستار أكاديمي&#34; تصدم الجمهور بصور مروعة بعد تعدي زوجها عليها بالضرب

مطربة "ستار أكاديمي" تصدم الجمهور بصور مروعة بعد تعدي زوجها عليها بالضرب

ظهور نادر لزوج ريهام سعيد.. وكلمات مؤثرة من ذكريات سجنها

ظهور نادر لزوج ريهام سعيد.. وكلمات مؤثرة من ذكريات سجنها

شبيه ويل سميث المصري يثير ضجة على فيس بوك

شبيه ويل سميث المصري يثير ضجة على فيس بوك

عربي

أردوغان: سأنقل قضية الجولان للأمم المتحدة

أردوغان: سأنقل قضية الجولان للأمم المتحدة

&#34;علاء مبارك&#34; يتحدث عن ثروة والده في سويسرا

"علاء مبارك" يتحدث عن ثروة والده في سويسرا

رويترز: عسيري مُتهم بقتل خاشقجي وليس القحطاني

رويترز: عسيري مُتهم بقتل خاشقجي وليس القحطاني

علاء مبارك يعلق على خبر عودة أموال عائلته المهربة في سويسرا

علاء مبارك يعلق على خبر عودة أموال عائلته المهربة في سويسرا