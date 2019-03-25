شاهد: لحظة نقل جندي إسرائيلي للمستشفى بعد تعرضه للطعن بمعتقل النقب

وكانت حالة من التوتر الشديد، سادت معتقل النقب، بعدما أقدم أحد الأسرى بطعن جندييْن إسرائيلييْن، مما ادى إلى اشتعال مواجهات غير مسبوقة في ساحة السجن، واستدعاء القوات الخاصة لجيش الإحتلال المدججة بالسلاح.





وكشفت مصادر محلية، عن تفاصيل ما جرى فى النقب: خلال عملية نقل الاسرى من قسم 4 الى قسمى 3 و 7 جرى الاعتداء على الاسرى واستفزازهم الامر الذى دفع اسرى من حماس بضرب السجانين، واقدموا على طعن اثنين منهم أحدهم تعرض لإصابات متوسطة.





ثم قامت الوحدات الخاصة القمعية باقتحام القسم، ووقعت مواجهات عنيفة استخدم الاحتلال الغاز السام، والرصاص الحى والمطاطى.



